グレコローマンレスリングの優勝は、権利は自ら掴むものだと信じる国民の意志の現れである。

アブナ通信の報道によると、イラン・イスラム共和国大統領マスード・ペゼシュキアンは、グレコローマンレスリングナショナルチームの優勝に言及し、ソーシャルメディアに次のように書いた：イランのグレコローマンレスリングナショナルチームの勇士たちは、再び世界の頂点に立った。よくやった、私の愛する誇り高き子どもたちよ！

ペゼシュキアンは、あなた方の優勝は権利は自ら掴むものだと信じる国民の意志と努力の現れであると述べ、イランは若者とともに誇り高く堅固であり続けると強調した。