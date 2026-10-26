ドイツ、シオニスト政権の犯罪に対する懸念の表明にとどまる

ABNA通信がアル・ジャジーラ通信から引用して報じたところによると、ドイツ外務省は本日月曜日、声明を発出し、シオニスト政権による抑圧されたパレスチナ人民に対する犯罪の継続を非難することなく、この政権の拡張主義に対する懸念の表明にとどまった。

ドイツ外務省がこの件に関して発出した声明には次のようにある：ベルリンはヨルダン川西岸における緊張の激化と暴力的行動について深く懸念している。また、ヨルダン川西岸に対する完全な支配を課す可能性に関するネタニヤフの発言は懸念すべきものであると宣言する。

これは、シオニスト政権が日曜日にクネセト選挙の日にヨルダン川西岸のすべての陸上検問所を閉鎖すると発表した中で行われた。この決定は、この政権の軍隊がこの占領地域で大規模な作戦を開始し、ヘブロンで約2000人のパレスチナ人が家を追われた中で取られた。

イスラエル軍はまた、日曜日からパレスチナ人労働者のヨルダン川西岸とヨルダン渓谷のイスラエル入植地への立ち入りが禁止され、工業地帯を含むこれらの地域での彼らの出入りが停止されると発表した。