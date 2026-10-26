国連事務総長、緊張激化を受けて自制を要求

ABNA通信がアル・ジャジーラから引用して報じたところによると、国連事務総長アントニオ・グテーレスは、地域の緊張の高まりを受けて、当事者に対し中東での戦争再開を避けるよう求めた。

グテーレスはカイロへの訪問中にソーシャルメディアXに次のように書いた：明確で明快なメッセージを送りたい：我々は最大限の自制と外交的解決策を必要としている。

彼は警告した：我々が現在目にしている軍事的脅威が広範かつ相互的な緊張の激化につながれば、地域の状況は制御不能になる可能性がある。

国連事務総長はまた、国際法に従った航行の権利と自由がホルムズ海峡、バブ・エル・マンデブ海峡およびその周辺地域で完全に回復されなければならないと強調した。

グテーレスはまた、「アメリカとイランの間の対話に必要な条件の創出」を支援するエジプトの役割を称賛した。