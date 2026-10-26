サウジアラビア外務省、ビン・サルマンのテヘラン訪問に関する声明

ABNA通信がアル・ジャジーラから引用して報じたところによると、サウジアラビア外務省はサウジアラビア代表団のテヘラン訪問に関する声明を発表した。

サウジアラビア外務省の声明には次のようにある：サウジアラビアの国防大臣ハーリド・ビン・サルマンのテヘラン訪問は、メッカ共同防衛協定の加盟国の緊張緩和努力の枠組みの中で行われる。テヘラン訪問の目的は、現在の危機の当事者間の対話と外交的解決への奨励である。

同省はまた、この訪問をカタールとパキスタンによる調停努力を支持する枠組みの中にあるとした。

サウジアラビア外務省は、危機の当事者がこの訪問の結果と調停努力に前向きかつ実用的に対処することを希望した。

同省はさらに、地域における軍事的緊張の激化を防ぐための交渉チャネルの開放の重要性を強調した。

サウジアラビア外務省はまた、危機を終わらせ、地域と世界の安全と平和を実現する合意に達することを希望した。

同省は改めて、地域の安全と安定の確立におけるメッカ協定加盟国の中心的な役割を強調した。