イエメン軍当局者、サウジアラムコ社への投資家に警告

ABNA通信がアル・マシラ紙から引用して報じたところによると、イエメンの軍当局者はサバ通信とのインタビューで次のように述べた：サウジアラビアのアラムコ社へのすべての投資家に対し、投資のいかなる決定を下す前にもこの会社の財務指標と株価を監視することを勧める。

このイエメン軍関係者は警告を続けて次のように付け加えた：アラムコ社とそれへの投資は安全ではなく、この会社の市場価値は1000億ドル以上減少した。それにもかかわらずサウジアラビアは、イエメン軍によるこの会社への度重なる標的攻撃の影響を検閲している。

このイエメン軍当局者の警告は、この国の軍がサウジアラムコ社の株主に対し、この会社への株式保有を続けることによる損失について警告した中で行われた。

イエメン軍は繰り返し、乗客と航空会社に対し、メッカとメディナの空港を除くサウジアラビアの空港を避けるよう求めてきた。この軍はまた、職員、労働者、市民に対し、サウジアラビアの石油施設に近づかないよう警告した。