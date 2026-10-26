ジュンブラート：ルビオの道を選んだのは間違いだった；イスラマバードの道を行くべきだった

ABNA通信がアン・ナシュラ紙から引用して報じたところによると、レバノン進歩社会党の元党首ワリード・ジュンブラートは、アメリカ人が地域から後退しており、イスラエル人がこの空白を埋めようとしていると指摘し、次のように述べた：我々はイスラマバードの道を選ばず、代わりにマルコ・ルビオ米国務長官の道を選んだという過ちを犯した。なぜならこの道は我々をどこにも導かないからだ。

彼は付け加えた：イスラエルが国の南部を占領している限り、現在のレバノンとイスラエルの交渉が結果を出すとは思わない。もちろん政府が失敗したとは言わない、政府は努力した。しかし、アメリカ人がイスラエルに撤退を迫ることができるという考えは完全な幻想である。

ジュンブラートは付け加えた：イスラエルは南部の痕跡と記憶を消し去ろうとしており、まるでその一部にシオニスト入植者の入植地を建設するための地盤を整えているかのようだ。

彼は国内対話とヒズボラとの対話を強調しつつ、次のように述べた：ヒズボラの件で強硬な立場が内戦につながるなら、私は決してそれを受け入れない。なぜならシーア派社会と層を排除したり、去れと言ったりすることはできないからだ。彼らはレバノンの体の一部である。

レバノン進歩社会党の元党首はイランとの連絡と対話を求め、次のように述べた：対話は危機の緊張レベルを下げるのに役立つことができる。

ジュンブラートは「カントン」（自治区）の創設とレバノン分割のいかなる計画も拒否し、次のように付け加えた：我々は共に生きなければならない、キリスト教徒とイスラム教徒の分離は不可能である。イスラエルの過去、現在、未来の政策はガザからヨルダン川西岸にかけてのパレスチナの国民的アイデンティティの消去とシリアとレバノンにおける拡張主義に基づいており、誰が選挙で勝つかは彼らにとって重要ではない。なぜなら何も変わらないからだ。

ジュンブラートは演説の別の部分で次のように述べた：シリアのドルーズ派はイスラエルの手の道具になることを決めるとき、間違った道を進んでいる。もし我々ドルーズ派が国民的連帯とアラブ民族主義の広範な運動に加わらないなら、我々は自殺に向かっている。

彼は占領地のドルーズ派が決定者ではないと指摘し、占領地とシリアのドルーズ派の運命はシオニスト政権の内閣によって決定されると強調した。