イスラム協力機構、ガザに関する国際社会の実際的な行動を要求

ABNA通信の報道によると、イスラム協力機構の事務総長イスマイル・ウルド・シェイク・アハメドは、第9回イスタンブール調停会議の傍らでアナドル通信との会話の中で、ガザの人道状況の悪化に言及し、次のように述べた：国際社会が単なる声明を超えて、実際的な行動を議題に載せる時が来た。この問題について世界的なコンセンサスがあることが良い点だと思う。

イスラム協力機構の事務総長は次に強調した：パレスチナ当局者と現地で調停経験を持つ人々がこの会議で意見を共有した。世界、特に中東（西アジア）は現在、多数の危機に直面している。

彼はさらに強調した：紛争は交渉のテーブルでのみ解決でき、問題は紛争の解決だけでなく、その防止でもある。外交は紛争を防ぐ手段として使用されるべきである。当事者間の合意に達するだけでは十分ではなく、合意の履行を追跡し、紛争の根本原因に対処する必要がある。

イスマイル・ウルド・シェイク・アハメドは、ガザの人道状況が極めて深刻であることを強調し、栄養不良、人道援助へのアクセスの問題、援助機関の財政問題に言及した。