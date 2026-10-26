イランの高官：核計画について交渉しない

ABNA通信がアル・アラビ・アル・ジャディード紙から引用して報じたところによると、イランの高官はロイター通信とのインタビューで、アメリカがイランの要求に応じる前にイランは自国の核計画について交渉しないと強調した。

このイランの高官はまた、メッカ条約加盟国の出席によるテヘラン会談ではイランの核計画について議論されないと明言した。

テヘランでの四者会談はパキスタンの提案とイラン・イスラム共和国の協力と支援により本日月曜日の夕方に開始された。

わが国の最高国家安全保障会議事務局長モフセン・レザーイー少将がこの会談の議長を務め、パキスタン軍司令官アシム・ムニール、サウジアラビア国防大臣ハーリド・ビン・サルマーン、トルコ情報機関長官イブラヒム・カリンがこの三国の代表者である。

地域の安全保障、軍事侵略の影響、侵略の継続、そしてパレスチナとレバノンの抑圧された人々への支援が、この会談における協議の柱として挙げられている。