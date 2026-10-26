サリミー：敵のいかなる侵略に対するイランの対応も断固として後悔させるものとなる

ホッジャトル・エスラーム・アリーレザー・サリミーはインタビューで、アメリカとシオニスト政権によるいかなる脅威と軍事行動に対するイラン・イスラム共和国の反応について述べた：我々は、敵のいかなる侵略に対するイラン・イスラム共和国の対応は断固として後悔させるものとなると明確に宣言する。

イラン国民は敵の脅威に対して後退しない

彼は外部の脅威に対するイランの能力と国民の団結を強調し、次のように付け加えた：アメリカ人は団結したイラン国民に対抗する能力を持っておらず、脅威、圧力、または軍事行動によってイラン国民の意志に影響を与えることができると考えるべきではない。イラン・イスラム共和国は自国の領土へのいかなる侵害に対しても、敵の行動の状況と性質に応じた深刻な反応を示し、侵略者が自らの行動を代償を払わずに通過することを許さない。

イスラム諮問評議会幹部会のメンバーは、カラング山への攻撃を含むイランへの軍事的侵略のあらゆる可能性に言及し、次のように明言した：カラング山への攻撃を含むイランへのいかなる侵略も、敵に対するイラン・イスラム共和国の激しい反応と痛烈な対応に直面するであろう。このことは相手側にとって完全に明らかであるべきであり、イランに対するいかなる敵対的行動もその結果を伴い、そのような決定の結果に対する責任は侵略を開始する者にある。