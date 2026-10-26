バガイー：我々は戦争状態にあり、自衛において躊躇しない

ABNA通信の記者の報道によると、外務省報道官イスマーイール・バガイーは週例記者会見で最近の外交的動向に言及し、次のように述べた：地域についても、同時にイラン・イスラム共和国についても、我々は力と知恵をもって状況を監視し、あらゆる出来事に備えている。

イスラエルのクネセト選挙と、この選挙の実施過程を妨害するためのイランの先制的行動の可能性についてイスラエル当局者が醸成している雰囲気について、彼は指摘した：そこに選挙があるとは思わない。そこではより多くの悪を犯すための様々なギャング間の競争があり、様々な人物間の競争であり、彼らの最も重要なスローガンは、私はあなたよりも多くの犯罪と殺人を犯すことができるというものだ。我々にとって、我々の地域に暴力と殺戮以外の何ももたらさなかった歴史を持つ政権の舵を誰が取るかは関係ない。この政権は偽旗作戦において非常に熟練している。

我々は自衛の固有の権利の行使において躊躇しない

バガイーは続けた：イランの強力な軍隊はイランの防衛において少しの疑いも持っていない。我々は戦争状態にあり、自衛の固有の権利の行使において必ず躊躇しない。