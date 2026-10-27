ファーティマのスィーラ（行動規範）――女性の個人生活と社会生活のための包括的な模範

Abna通信社の報道によると、無謬性（イスマ）の地位にある方々の行動様式を、社会的・倫理的・教育的・個人的側面から解説・考察すると、重要な点が浮かび上がる。それは、彼らのあらゆる行動が明確な原則に基づき、神の規範の枠組みの中で形成・実行されたということである。

神への隷属（礼拝）、家庭の営み、社会的責務、子女の教育、ウィラーヤ擁護における責務（タクリーフ）の遂行、貞節とヒジャーブなど、人生のあらゆる分野におけるファーティマのスィーラ（行動規範）の「すべきこと」と「してはならないこと」は、すべて同女の来世信仰、クルアーン信仰、神への信仰のもとで形成された。このため、ファーティマ流の社会生活は、この三つの基本的支柱の上に築かれていた。

疑いなく、一人ひとりの人格形成は、遺伝に加え、周囲の環境や教育的条件にも左右される。ファーティマ・ザフラー(SA)は、イスラムの尊き預言者の娘であり、ハディージャ(SA)の清らかな懐で育まれた方として、比類なく唯一無二の人格を備えていた。預言者の学び舎での教育はこれらの特質をさらに高め、これらの要因が相まって、同女は偉大な女性、全世界の女性たちの中で最も優れた方として、イスラム社会の女性たちの模範となった。

預言者ムハンマド(SAW)の逝去後、ファーティマ・ザフラー(SA)には新たな社会的責務が課せられ、同女は社会において積極的な立場で姿を現した。逸脱した潮流が、預言者の価値観を消し去ろうとしていたからである。

ファーティマ・ザフラー(SA)の政治・社会・経済・文化の各分野における積極的な活動は、女性に対するジャーヒリーヤ（イスラム以前の無明時代）的な見方に対抗して形づくられ、変革をもたらし、女性の尊厳を守り、社会における女性の地位と役割を高めることを目的として進められた。

ファーティマ・ザフラー(SA)は、神への信仰、クルアーン信仰、来世信仰という三つの支柱に依拠し、イスラム的・神的・人間的な規範に基づく教育原則を用いて、一人ひとりが宝石のように世界の歴史に輝く子どもたちを育て上げた。

この子育ては、一方では戦争の影と社会的危機が社会を覆い、他方では生計や経済の手段が最小限にとどまるという状況の中で行われた。それにもかかわらず、ファーティマ・ザフラー(SA)は、思慮と神への信頼（タワッakkul）をもって、生活の諸事を切り盛りした。

注意：上記の「タワッakkul」は誤記のため、「タワックル（神への全幅の信頼）」と読み替えてください。正しい本文は次のとおりです。

この子育ては、一方では戦争の影と社会的危機が社会を覆い、他方では生計や経済の手段が最小限にとどまるという状況の中で行われた。それにもかかわらず、ファーティマ・ザフラー(SA)は、思慮と神への信頼（タワックル）をもって、生活の諸事を切り盛りした。

預言者ムハンマド(SAW)の逝去後、ウィラーヤの簒奪者たちはサキーファ（預言者の後継者が決められたサキーファ・バニー・サーイダの集会）を開くことで逸脱の素地を作った。しかし、ファーティマ・ザフラー(SA)は、ウィラーヤに忠実で責務を重んじる女性として、宗教的義務を果たすべく全身全霊で立ち上がった。同女はイマーム・アリー(AS)を一人にすることはなく、ウィラーヤ擁護の道で殉教した。沈黙を許されないものと考え、解明のジハード（真実を説明し明らかにするための闘い）によって、この歴史的な逸脱をイスラム共同体に警告しようと努めたからである。

ファーティマ・ザフラー(SA)の個人的・社会的なスィーラ（行動規範）はこれらにとどまらず、そのあらゆる行動は、全能の神が描かれた道筋に基づいていた。このため同女は、隣人との関わりにおいても継続的に寄り添い、その困りごとの解決に心を砕いた。また、社会の貧しい人々、孤児、困窮者の必要に対しても、配慮と喜捨（インファーク：神の道のための惜しみない施し）に基づく姿勢で臨んだ。

このように、ファーティマのスィーラ（行動規範）は一面的な模範ではなく、個人・家庭・社会にわたる特質と要素が相互に結びついた総体であり、その影響は社会生活の中に現れ、その実現は、社会の女性たちがこの神的なスィーラを正しく模範とし、学び取ることにかかっている。