なぜ現代世界はファーティマ・ザフラー(SA)の生涯と言行を読み直す必要があるのか?

Abna通信社の報道によると、アイデンティティの危機と包括的な模範の欠乏の時代にあって、宗教や性別の境界を超えたファーティマ・ザフラー(SA)の生き方の体系の読み直しは、現代人の本性に根ざした要求に対する生きた答えである。この人物は、内面的な完成を社会的実践、危機における不屈の精神、そして教育的天才と融合させ、「完全なる人間」の真価を示した。

このような中、サディーカ・ターヒラ(SA)の殉教を悼む悲しみの日々の到来に合わせ、「ファーティマの生涯と言行に基づく世界的模範づくり」と題する連続対談の一環として、イスラーム史の研究者・専門家であるホッジャトルエスラーム・アミールハサン・モザッファリーザード師と対談を行った。以下、読者の皆様にお届けする。

模範と手本を求める人間の必要性

あらゆる社会において、人間にとって否定しがたい本性的な必要の一つが「模範と手本」(ウスワ)である。当然ながら、この模範が有能で、包括的で、人格の側面が広いほど、より導きとなり、より実り多いものとなる。

ある人々は、学問など特定の分野で傑出した地位を占め、指標や模範となり得る。しかし、彼らに近づくと、倫理、礼儀、教養の面での欠点が目につくことがある。そのため人間は、高い学問的境地に加えて、倫理的・行動的な美徳も備えた、同等かそれ以上の水準の模範を求める。

人間は物質的(身体的)側面と内面的(精神的)側面の二つから成る存在であるため、現世と来世の両方の領域で完成に達した模範を必要とする。外面においても内面においても信頼でき、従うことのできる模範であり、それによって人間は安心してそれに倣い、現世と来世の事柄を確かなものにできるのである。

純粋なイスラームの教えとクルアーンおよび伝承の教えによれば、十四人の聖なる光は比類なき唯一無二の地位にある。この地位は、アフル・アルバイト(AS)の学派においても、スンナ派の兄弟たちの見方においても強調されている。これらの偉大な方々の筆頭には、偉大なる預言者(SAW)がおられ、聖クルアーンはこの方を完全な模範として紹介している。

「لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ」

ファーティマ・ザフラー(SA)――「豊かな善」(ハイル・カスィール)の明白な体現者

クルアーンと伝承の典拠においても、預言者の敬愛すべき娘ファーティマ・ザフラー(SA)の高い地位と偉大さが強く強調されている。聖クルアーンには、この高貴な女性の尊厳について下された、あるいは彼女が明白かつ完全な実例とされる多くの節がある。その中には、ファーティマ・ザフラーが「豊かな善」(ハイル・カスィール)の体現者として紹介される、祝福されたカウサル章がある。

「إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ」

ファーティマ・ザフラー(SA)が「豊かな善」であり、その存在が祝福であることは、物質的・地上的な領域と、超越的・精神的・霊的な側面の双方を包含する。彼女が模範であることの最も顕著な現れの一つが、真理の道における「たゆまぬ努力と不屈の精神」という側面である。

彼女は歴史上最も過酷な状況の中でこの世に生を受けた。預言者就任(ビウサ)から5年目、マッカの多神教徒による圧迫と抑圧がムスリムに対して頂点に達し、偉大なる預言者(SAW)が信徒の一部をハバシャ(エチオピア)への聖遷(ヒジュラ)に送り出さざるを得なくなった時代である。2、3年後、アブー・ターリブの谷(シェアブ・アビー・ターリブ)での全面的な包囲が始まり、それは彼女が約5歳になるまで続いた。しかし、この包囲と厳しい経済的・社会的圧迫は、彼女を決して揺るがせなかった。むしろ、その信仰、忍耐、不屈の精神を一層強めたのである。

谷での包囲が終わった後、ファーティマ・ザフラー(SA)は、献身的な母ハディージャ(SA)を失う悲しみに直面し、続いて預言者の偉大な庇護者アブー・ターリブ(AS)を失った。これらの厳しい出来事を受け、偉大なる預言者(SAW)が布教を続けるためターイフおよびその周辺地域へ向かわれた状況にあって、ファーティマ(SA)の思いやりに満ちた存在は、常に父の拠り所であり、安らぎの源であった。

預言者(SAW)のマディーナへの聖遷(ヒジュラ)によって、多神教徒、偽信者、遊牧のアラブ人との対立と衝突という新たな章が始まり、マディーナでの10年間に、重要な遠征(ガズワ)と戦闘が約30回起こった。これらの戦いの大半で、信徒の長(アミール・アルムーミニーン)イマーム・アリー・イブン・アビー・ターリブ(AS)は最前線に立ち、預言者と肩を並べた。このような困難な状況の中で、この若き女性は、家事と幼い子どもたちの養育を担いながらも、夫に対して心の平穏、安心、そして情緒的・精神的支えを与え、アリー(AS)がより固い決意をもってイスラームの戦士(ムジャーヒド)たちの先頭に立てるようにしたのである。

この輝かしい生涯と言行は、ファーティマ・ザフラー(SA)のたゆまぬ精神と比類なき奮闘の明白な証であり、「وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَیٰ」という尊い節の真理を最高の次元で描き出す、生きた顕著な模範である。

努力の本質――現世での奮闘と永遠の生命の結びつき

これらの教えから得られるのは、神の秩序において、人間の位階と地位は「努力と奮闘」(ムジャーハダ)の直接の反映であるということである。そしてアフル・アルバイト(AS)がこのような並外れた比類なき境地に達したとすれば、それは真理の道における長年の忍耐、努力、不屈の結実であった。

この点について、サルマーン・アル＝ファーリスィーから伝えられる美しい逸話がある。彼がファーティマ・ザフラー(SA)の家に入ると、その高貴な女性が、家事の極めて過酷な労働のさなかにありながら、唇にズィクル(神の想起)を唱え、「الْآخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقَی」(あるいは、来世のほうがより良くより永続するという趣旨の類似の表現)とつぶやいているのを見た。

この光に満ちた状態は、信仰者の羅針盤と崇高な理想を美しく示している。人間は束の間の現世への執着のためだけに創られたのではなく、成長と完成へ向かう旅人であるという真理の証であり、その完成は現世の境界を越え、来世においても続き、神への近接(クルブ)に至る。そして、現世のこれらの苦難や辛苦は遅かれ早かれ終わりを迎え、後に残るのは、こうした奮闘そのものの糧である。

サディーカ・ターヒラ(SA)の学派における子育ての原則

模範であり「豊かな善」(ハイル・カスィール)であるサディーカ・ターヒラ(SA)の生涯と言行のもう一つの輝かしい側面は、この高貴な女性の子育ての方法と教育の原則である。ファーティマ・ザフラー(SA)は、子どもたちの教育において、「遊び、詩の朗唱、そして知的・精神的な土壌づくり」を含む、新しく効果的な方法を用いた。

歴史的な伝承によれば、彼女は子どもたちと遊ぶ際、含蓄に富み導きとなる詩を口ずさんでいた。その中には、イマーム・ハサン(AS)を抱きしめ、上下にあやしながら遊んだ際の、知恵に満ちた有名な詩があり、次の言葉である。

「اشْبَهْ أَبَاکَ یَا حَسَن / وَاخْلَعِ الْحَقَّ مِنَ الرَّسَنْ...」

これらの高尚な詩句には、並外れた教育上の要点が込められている。

模範としての父親の地位の強調:

子どもには模範が必要であり、息子にとって最良の模範とは、道徳的・精神的な完成の体現者である父親である。信徒の長(アミール・アルムーミニーン)イマーム・アリー・イブン・アビー・ターリブ(AS)のような父である。この詩句の中で、ファーティマ(SA)はイマーム・ハサンに、父に似て父に従うよう促している。

真理の綱にしがみつくこと:

どのような状況でも真理の軸にすがるよう、子どもに絶えず呼びかけること。

社会的関係における慎重さ:

さらに詩句の続きでは、恨みを抱く不健全な人々と友情を結んではならないという教育上の洞察に触れており、子どもたちの思考と精神の構造に対するファーティマ(SA)の細やかな配慮を示す、その他の深い表現も含まれている。

言葉による交流の管理と教育における「聞くこと・話すこと」の技術

ファーティマ・ザフラー(SA)の教育に関する生涯と言行のもう一つの際立った側面は、母と子の間の言葉による交流の賢明な管理と、「聞くこと・話すこと」の技術である。

敬愛すべきザフラー・マルディーヤ(SA)は、幼い子を預言者のモスク(SAW)に送り出し、偉大なる預言者(SAW)の説教や言葉に耳を傾けさせた。この行いは、いくつかの重要な教育目的を同時に果たした。

子どもが、敬愛すべき祖父と、神的な師であり模範である方に直接触れること。 子どもの魂と心を、モスクの精神的で光に満ちた空間と結びつけること。 子どもの注意力、集中力、学習能力を高めること。

帰宅すると、ファーティマ・ザフラー(SA)は、子どもに聞いてきたことを母に語るよう求めた。母と子のこの親密な対話は、家庭の仕組みの中で非常に有益であり、知恵と真理の言葉へと賢明に導かれれば、その人の将来に驚くべき祝福をもたらす。ファーティマ・ザフラー(SA)は、こうした会話の中心に、預言者(SAW)の光に満ちた言葉を据えていた。

この逸話の全容は、繊細な要点、大きな教訓、純粋な教えに満ちており、すべての研究者と関心のある人々にその原典を読むことが勧められる。これらの事例は、サディーカ・ターヒラ(SA)が、天上的・内面的な側面のみならず、実践的・外面的な側面、そして日常の生活様式のあらゆる側面において、人類にとって完全で、信頼でき、申し分のない模範であることを十分に証明している。

対談:サミーラ・ゴルカール