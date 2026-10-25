オバマ、イラン戦争への批判：テヘランは今やホルムズ海峡に対する拒否権を持つ

ABNA通信の報道によると、アル＝マイヤディーン放送の引用として、バラク・オバマ、アメリカ前大統領は発表した：イランは今やホルムズ海峡に対する拒否権を得た。

彼はアメリカ大統領ドナルド・トランプによる「勝利」の宣言から7か月が経過したことに言及しながら、こう問いかけた：今の状況はどうか？我々の同盟国と基地が攻撃され、アメリカ人が殺され、さらに数百人が負傷した。

オバマはまた述べた：戦争はアメリカのミサイル備蓄の浸食をもたらした。

アメリカ前大統領は最後にイランに対するトランプの誤った政策を指摘し、石油、軽油、ガソリン、そしてほとんどすべてのものの価格上昇の原因について意見の相違はなく、この価格上昇の原因はイランに対する戦争であると強調した。

アメリカ前大統領はイランの核計画について認めた：イランは核兵器を持っていなかった、なぜなら我々は一発のミサイルも発射せずに核合意を履行し、交渉と外交だけで合意に達することができたからだ。

オバマはアメリカの戦争大臣ピート・ヘグセスを批判しながら、彼を真面目でない人物と呼び、こう述べた：我々の戦争大臣は朝、鏡で自分を見るのにどれだけの時間を費やしていると思うか？

彼は付け加えた：つまり、彼は自分の髪を気にしている、戦士たちはこうあるべきだと思っているからだ！

オバマは続けた：彼らは真面目な人々ではなく、問題は結局のところ、あなたが彼らの不真面目さの代償を払わなければならないということだ。