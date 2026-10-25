アブドッラーヒー少将：我々はアメリカの艦船をペルシャ湾に入れることはない

ABNA通信の報道によると、軍参謀総長兼ハータム・アル＝アンビヤー中央司令部司令官のアリー・アブドッラーヒー少将は、西アジアにおけるアメリカのテロ軍隊の相次ぐ敗北に言及しながら述べた：イスラム・イランの栄光ある軍は、全能の神に信頼を寄せて、トランプとその国の指導者たちがアメリカの力の頂点と考え、それによって地域と世界を脅かしているアメリカ海軍を無力化することに成功し、もはやペルシャ湾周辺の海やイランの領海に近づくことはできない。

彼は付け加えた：アメリカ大統領は、彼らの軍人と軍隊が再びペルシャ湾に入ることを夢に見るべきだ。彼らはこの願望を永遠に墓場まで持っていくだろう。

アブドッラーヒー少将は強調した：我々はいかなる状況下でも、いかなる時も、アメリカの軍艦がペルシャ湾に入ることを許さない。トランプはイランの核施設を破壊したと繰り返し主張してきたが、同時にそして繰り返し、イランは核兵器を持つべきではないと述べており、この明らかな矛盾は終わりがない。

ハータム・アル＝アンビヤー中央司令部司令官は指摘した：もしお前たちがすべてを破壊したのなら、この妄言を繰り返すことに何の意味があるのか？これらの完全に無意味で、矛盾し、繰り返される言葉は、世界の世論、特にアメリカ国民を欺くために使われている。

彼は続けた：もしお前たちがイランのすべての能力と軍事力を破壊したと確信しているのなら、なぜお前たちの錆びた軍艦、船、臆病な軍隊はホルムズ海峡、イランの海と陸の国境に近づく勇気がないのか？

アブドッラーヒー少将は明言した：疑いなく、勇敢で賢明な指導者の固い決意、派遣され忍耐強い民の意志、命を捧げる軍、そしてイスラム・イランの責任者たちの決定により、アメリカとその非合法の子であるシオニスト政権、そしてお前たちの卑劣で侵略的な軍隊を、お前たちが自らの手で作った沼地に日ごとに深く沈めることになっている。

彼は付け加えた：全能の神の助けと神の勝利により、強いイランの戦略は、この対峙が長引けば長引くほど、お前たちを以前よりも深く死と衰退の沼に沈めることである。インシャアッラー。