トランプとネタニヤフの在任継続はアメリカの支配の衰退を加速させる

アブドルラヒーム・アンサーリーはインタビューで、アメリカとイスラエルの選挙に言及しながら述べた：宣伝の観点から見れば、ドナルド・トランプとベンヤミン・ネタニヤフの選挙での敗北は確実にイランの利益になるだろう；なぜなら世界の多くの人々がイランをこの敗北の原因と見なすだろうからであり、これはイスラム共和国の国際舞台における力の反映となり得る；圧力に屈しなかっただけでなく、侵略者たちを屈辱に陥れた国の力の。

彼は付け加えた：しかしながら、私の意見では、イランはネタニヤフとトランプの選挙での敗北をそれほど望んでいない；なぜなら基本的に彼らの去就に賭けておらず、この二人の選挙の命運はイランにとって決定的ではないからである。

アンサーリーは続けた：ネタニヤフとトランプはその行動によってアメリカとイスラエルを世界的に孤立させ、これら二つの政権の姿を世界の世論において犯罪者として露呈させた。彼らの愚行はまた、西側のメディアの流れの敗北と信用喪失をもたらした；かつてシオニズムの望ましい物語の生産に向けて活動していた流れの。

国際問題の専門家は強調した：この二人の行動はアメリカとイスラエルの人々の生活条件をより困難にし、彼らの国際的地位を激しく低下させた。

トランプとネタニヤフの在任継続がアメリカとイスラエルの状況を悪化させ得ると述べながら、彼は言った：この二人が権力に留まり続けることはアメリカの支配の衰退過程を加速させるだろう。

アンサーリーはさらに述べた：反対に、もし他の人々が政権に就けば、彼らはおそらくアメリカとシオニスト政権の行動を洗白することで、すべての責任をトランプやネタニヤフに向け、支配構造を責任から免れさせようとするだろう。

彼は指摘した：しかしながら、新しい人々の政権就任は、アメリカとイスラエルのイランに対する敵対的アプローチに根本的な変化をもたらすことはないだろう；特にイスラエルでは、彼の見解では、支配構造は依然として犯罪と敵対的行動の継続に対して脆弱である。