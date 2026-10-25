イランへの侵略に関する欧州諸国の立場は矛盾しており無責任である

ABNA通信の報道によると、外務省報道官イスマーイール・バガーイーは、ソーシャルネットワーク上の自身のアカウントでのメッセージで、西アジア地域における緊張の激化に対するドイツおよび他のいくつかの欧州諸国の懸念表明に反応し、2025年6月のドイツ首相によるイスラエルのイランに対する犯罪を認める有名な発言を想起しながら、次のように書いた：「2025年6月、ドイツ首相フリードリヒ・メルツはイスラエルのイランへの軍事侵略についてこう言った：『これこそがイスラエルが我々すべてのために行っている汚い仕事だ』。そして今、2026年10月、ドイツの外相（および他のいくつかの欧州諸国）はイランへの再攻撃について警告し、緊張の抑制の必要性を強調している。」

彼は付け加えた：ドイツの著名な哲学者フリードリヒ・シラーが戯曲『オルレアンの少女』（第三幕、第六場）でなんと見事に言ったことか：「おお、高貴なる理性よ、おお、澄んだ魂よ、神の娘よ、おお、世界の賢明なる創設者にして星々の導き手よ；それならばお前は何なのか、もし狂気の荒馬の尾に縛り付けられ、否応なく、無力に、叫びながら、その酔った馬とともに転落の淵へ引きずり込まれるのなら？」