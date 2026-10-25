インド駐在イラン大使館：ガーリーバーフはBRICS議会議長会議に出席しない

ABNA通信の報道によると、インド駐在イラン大使館はソーシャルネットワーク上の自身のアカウントで次のように書いた：ニューデリーのイラン・イスラム共和国大使館は、いくつかの予期せぬ状況のため、イランのイスラーム諮問評議会議長モハンマド・バーゲル・ガーリーバーフがニューデリーで開催されるBRICS加盟国議会議長会議に出席できないことをお知らせする。

インド駐在イラン大使館はさらに、イラン・イスラム共和国の議会代表団がこの会議に出席することを強調し、次のように付け加えた：イランはBRICSの一員として、このグループのサミットおよび会合において最高レベルでの積極的かつ効果的な参加へのコミットメントを改めて確認する。この文脈において、イラン代表団は、特に議会関係と協力の分野における二国間および多国間協力の拡大と深化を目的として、BRICS加盟国代表団との対話と協議を継続する。

この大使館はさらに指摘した：イラン・イスラム共和国大使館はまた、この会議の開催に向けた立派な歓迎と準備に対してインド政府に心からの感謝を表明する。BRICS加盟国議会議長サミットの完全な成功を願い、このサミットが加盟国間の協力と交流の強化に向けて建設的な成果をもたらすことを期待する。

インドは第12回BRICS加盟国議会会議を主催し、この2日間の行事は10月26日から27日（アーバーン月4日および5日）に議会複合施設内のサムヴィダーン中央ホールで開催される予定である。