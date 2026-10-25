国家安全保障委員長：イスラエルを1時間以内に無人化する！

ABNA通信の報道によると、国会の国家安全保障・外交政策委員長であるエブラーヒーム・アジーズィーは、ソーシャルネットワーク上の自身のアカウントで次のように書いた。「我々の安全保障と国益に対するいかなる行動に対しても、占領地を無人化するのに1時間もかからないことを知るがよい」。

アジーズィーは自身のアカウントに投稿した画像で、シオニスト政権の海水淡水化施設、重要な橋、エネルギー施設などの重要インフラを示した。