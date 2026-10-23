レザイー少将：イランの条件が実現するまで交渉しない；データセンターは射程内

ABNA通信の報道によると、最高指導者の代表であり最高国家安全保障会議事務局長であるモフセン・レザイー少将はインタビューで、地域の最近の動向とイスラム共和国イランの立場に言及し、次のように強調した：誰もがイランに対する行動にはコストが伴うことを知るべきだ。

彼は付け加えた：もし外交がこの理解を生み出せるなら、我々は外交を優先する。しかし戦争が続くなら、イランには対応を継続するための必要な手段がある。

最高国家安全保障会議事務局長は、以前の段階では国のすべての能力が使われなかったと述べ、次のように強調した：戦争の激しさに応じて、より多くの能力を作戦に投入し、次の段階にも備えている。

レザイーは現在の状況が続く結果について警告し、次のように述べた：この状況の継続は戦略的結果をもたらす。その一つは、エネルギー市場が今後三年間落ち着かないことだ。

彼は地域関係の力学がイランに有利に変化していることに言及し、次のように述べた：この戦争の継続は関係の力学をイランに有利に変えた。なぜならペルシャ湾岸諸国はイランとの関係を急速に再定義しているからだ。

最高指導者の代表はさらに付け加えた：彼らはアメリカ軍が自らの基地を守ることすらできないと確信するに至った。しかも同じ国々はアメリカが自国の防衛をすることを期待していたのだ。

レザイーは地域におけるアメリカの資産について警告した：アメリカは地域に貴重な資産を持っている。戦争が発生すれば、ケーブル、データセンター、AI施設も射程内に入り得る。もし衝突が再び始まれば、我々はより広範な計画を持つ。

最高国家安全保障会議事務局長はホルムズ海峡とその管理について次のように強調した：第一に、密輸は世界中どこにでもあるが、ホルムズ海峡はイランの管理下にあり、我々がそれを管理している。第二に、過去二、三か月間、平均して毎晩五隻の密輸業者の船舶を標的にしてきた。これらはCENTCOM司令官が頂点に立つ者たちであり、UAEの軍事力も利用している。

彼はホルムズ海峡の戦略的重要性を強調し、次のように述べた：ホルムズの管理は我々にとって国の資産であり、単に通行料を取ることではない。主な問題は安全保障だ。安全保障、保険、環境のコストに対しても金額を受け取ることはできるが、海峡の管理の重要性はそこから得られる収入をはるかに超えている。

レザイーは外交と交渉に対するイランの立場について次のように述べた：我々は過去の外交には戻らないが、外交も放棄しない。我々は仲介者を通じて七つの新しい条件を提示した。これらの条件が実行されるまで、イランは海峡を開かず、交渉にも戻らない。