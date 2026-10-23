アヤトラ・アラキ：アゼルバイジャン共和国の支配者たちはイランのレザー・シャーとサダムの運命から教訓を学ぶべきだ

Mehr通信の報道によると、指導者専門家会議の会員であるアヤトラ・モフセン・アラキは、外部フィクフの講義で、アゼルバイジャン共和国の最近の状況とこの国の政府の反宗教政策の継続に言及して言った：残念ながら、アゼルバイジャン共和国の現政府は多くのレッドラインを越えてしまった。

彼は「アゼルバイジャン共和国の現政府におけるイスラム教徒への圧力政策は続いている」と述べて付け加えた：アゼルバイジャン共和国の政府は学者たちや宗教儀式の開催に制限を設け、最近ではヒジャブの問題で少女たちに制限を設けた。

アヤトラ・アラキはアゼルバイジャン共和国の政治家たちに向けて言った：自国民と対立しない方がよい。地域の支配者たち、すなわちサダムやイランのシャーとシャーの父のように自国民と対立して転覆された者たちから教訓を学びなさい。

このクム神学院の教師協会の会員は、アゼルバイジャン共和国の政府首脳が神との戦いに赴いているが、イスラム教徒であると主張していると述べて強調した：これらの反宗教的行動はイスラム教徒であることと両立しない。アゼルバイジャン共和国のイスラム教徒の少女たちのヒジャブに対する対抗は、神との戦いの事例の一つであり、そのような行動の結末は破滅である。

彼は続けた：アゼルバイジャン共和国の人々はしばらくこの状況に耐えるかもしれないが、これらの措置が続けば、彼らは現政権を転覆させるだろう。

アヤトラ・アラキは最後に言った：アゼルバイジャン共和国政府の当局者たちはシオニストたちを自国に入れ、彼らの管理政策に従っている。彼らは、アゼルバイジャン共和国の人々が彼らに対して蜂起する日、彼らは一人取り残されることを知るべきである。