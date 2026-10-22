歴史に名を残さなかった母、シーア派に生き続ける息子――アリー・イブン・ヤクティーンの物語

Abna通信社の報道によると、アッバース朝のカリフの官吏や側近の中には、カリフ制の中枢にありながら、無謬と清浄の家系であるアフル・アル＝バイト(AS)への愛に心を満たされ、宗教への奉仕とシーア派信徒の支援に励んだ稀有な人物たちが輝いている。ハールーン・アッ＝ラシードの宰相アリー・イブン・ヤクティーンは、その最も際立った一人である。彼の生涯の物語をいっそう複雑に、同時にいっそう教訓に富むものにしているのは、父母の間にあった根本的な信仰の違いである。父はアフル・アル＝バイト(AS)の敵（ナーシビー）とみなされ、母は預言者の家系を深く愛していた。しかし、アリー・イブン・ヤクティーンのような子の養育は、単なる例外ではない。歴史を調べると、隠れてはいるが繰り返される型が見えてくる。そこでは、シーア派の母親たちが、子どもたちをヴィラーヤへと導くうえで、中心的かつ決定的な役割を果たしてきたのである。

アリー・イブン・ヤクティーンは、西暦742年（ヒジュラ太陰暦124年）にクーファで生まれた。父ヤクティーン・イブン・ムーサーはアッバース家の支持者であり宣伝者（ダーイー）で、この王朝が政権を握った後、カリフ制の機構で高い地位を得た。しかし息子のアリー・イブン・ヤクティーンは、アッバース朝のカリフたちに協力しながらも、内心ではシーア派でありイマーム位を信じており、フムス（宗教税、収入の五分の一）とザカート（義務の喜捨）をイマーム・ジャアファル・サーディク(AS)に送ってさえいた。一方で、アリー・イブン・ヤクティーンの父は、ナーシビー（アフル・アル＝バイト(AS)の敵）の一人であった。

これに対し、アリー・イブン・ヤクティーンの母親は、輝かしく信仰深い人物として描かれている。彼女はアフル・アル＝バイト(AS)を愛する人々の一人であり、啓示の家系への愛を息子の存在に根付かせた女性であった。一つの家庭の中にあるこの思想的対立は、独特な人格が形成される土壌となり、母親による養育の役割をより深く検討する機会をもたらしている。

歴史資料では、この信仰深い女性の名前や境遇についてはほとんど語られていない。しかし、彼女の養育の成果は、息子の高い地位と賢明な行動の中に見ることができる。アリー・イブン・ヤクティーンは、イマーム・ムーサー・カーズィム(AS)の最も近しい教友の一人となっただけでなく、最も厳しい状況のもと、暴政の統治機構の最も微妙な地位にありながら、不正に対する防壁として立ちはだかり、シーア派信徒を助けるために自らの命と財産を捧げた。

アリー・イブン・ヤクティーンの物語は、驚くべきものではあるが、シーア派の歴史において唯一無二の現象ではない。イスラム史の浮き沈みの中には、両親の信仰が異なっていたにもかかわらず、ヴィラーヤの道を選んだ人々を他にも見出すことができる。この現象の顕著な例は、「カースィム・イブン・ハサン・イブン・アリー・イブン・ヤクティーン」と、大家系ヤクティーン家の生涯に探ることができる。興味深いことに、アリー・イブン・ヤクティーンの子孫もまた、皆、清らかなイマームたち(AS)の信奉者であり伝承者であった。これは、この一族の内部に根付いた養育の伝統が続いたことの証しである。

こうした人々の中には、政治的・社会的事件の渦中に置かれた者も多いが、アフル・アル＝バイト(AS)の道にとどまり続けるうえで、母親たちの影響は鍵となる役割を果たした。

信仰ある世代を育む中心としての母親の中心的役割

アリー・イブン・ヤクティーンや同様の人物たちの生涯を養育の観点から眺めると、人間にとって最初の、そして最も長く続く教育者としての母親の、かけがえのない役割に気づく。イスラムとアフル・アル＝バイト(AS)のスィーラ（行状）の見方では、子どもの人格は最初から母親の信仰と行いに左右されて形成され、母親は未来の世代の養育において中心的な役割を担う。アリー・イブン・ヤクティーンの母は、外見上はアッバース朝カリフ制と歩調を合わせていた家庭に暮らしながらも、預言者の家系への愛を息子の心に深く根付かせることができた。そのため彼は、世俗的な栄華とアフル・アル＝バイト(AS)への奉仕との間で、一度も迷いを抱かなかった。

母親の信仰心、食べ物の清らかさ、宗教問題への洞察力ある眼差しは、アリー・イブン・ヤクティーンが権力の絶頂にありながら、自らのイマームの前で頭を垂れ、そのご満足のために自らの官職と地位さえ捨てるほどの人格の基盤となった。イマーム・ムーサー・カーズィム(AS)が、困窮した信者であるイブラーヒーム・アル＝ジャンマール（ラクダ引き）を迎え入れなかったことを理由に彼を戒めたという有名な物語(1)は、アフル・アル＝バイト(AS)への奉仕が、単に隠密行動やカリフ制機構への潜入にとどまるものではなく、自己の浄化と神の被造物への謙虚さがこの道の根本的な柱であったことを示している。この礼節と奉仕の極致は、長い年月にわたり揺るぎない信仰を拠り所として息子の道を照らす灯となった母親の、宗教的で情愛に満ちた養育の成果であったことは疑いない。

アリー・イブン・ヤクティーンやその類いの人々の生涯を調べると、語られざる一つの真実の覆いが取り払われる。歴史には、密かに、あるいは公然と、アフル・アル＝バイト(AS)への愛をもって世代を育てた母親たちが満ちている。その世代は、歴史上最も厳しい局面において、純粋なイスラムの旗手となり、クルアーンとアフル・アル＝バイト(AS)の宣布者となった。これらの母親たちは、夫の反対や社会の息苦しい空気にもかかわらず、自らの誓いに忠実であり続け、愛情の苗を子どもたちの心に植えたのである。

ザフラー・サーレヒーファル、クルアーン・ハディース学修士、バーキル・アル＝ウルーム大学メディア・マネジメント修士課程在籍。

脚注:

イブラーヒーム・アル＝ジャンマールを迎え入れなかった物語と、イマーム・ムーサー・カーズィム(AS)によるアリー・イブン・ヤクティーンへの戒め

イブラーヒーム・アル＝ジャンマール（一部の資料では「イブラーヒーム・アル＝ジャンマール」または「イブラーヒーム・サーラバーン」とも呼ばれる）はシーア派信徒の一人で、ハールーン・アッ＝ラシードの宮廷の宰相であったアリー・イブン・ヤクティーンに会うため、彼の家を訪ねた。しかしアリー・イブン・ヤクティーンは、自らの高い地位ゆえに、彼を通さず、受け入れなかった。偶然にも、その同じ年、アリー・イブン・ヤクティーンは巡礼を行い、メディナでイマーム・ムーサー・カーズィム(AS)の御前に出ようとした。しかしイマーム・ムーサー・カーズィム(AS)は彼を受け入れなかった。翌日、アリー・イブン・ヤクティーンが再び訪れたが、イマームはまたも彼を通さなかった。アリー・イブン・ヤクティーンは尋ねた。「わが主よ、私にどのような罪があって、御前に出ることをお許しにならないのですか」。

イマーム・ムーサー・カーズィム(AS)は言った。「حَجَبْتُکَ لِأَنَّکَ حَجَبْتَ أَخَاکَ إِبْرَاهِیمَ الْجَمَّالَ، وَقَدْ أَبَی اللَّهُ أَنْ یَشْکُرَ سَعْیَکَ حَتَّی یَغْفِرَ لَکَ إِبْرَاهِیمُ الْجَمَّالُ」（あなたを通さなかったのは、あなたが兄弟のイブラーヒーム・アル＝ジャンマールを通さなかったからである。神は、イブラーヒームがあなたを赦すまで、あなたの努力に報いることを拒まれた）。アリー・イブン・ヤクティーンは言った。「わが主よ、私はメディナにおり、イブラーヒームはクーファにいます」。イマーム・ムーサー・カーズィム(AS)は彼に言った。「夜、誰にも気づかれぬよう、バキーア墓地へ行きなさい。そこに鞍をつけたラクダが用意されている。それに乗れば、目的地へ連れて行ってくれる」。

アリー・イブン・ヤクティーンはそのとおりにし、そのラクダに乗って、短時間でクーファのイブラーヒームの家に着いた。彼は戸を叩き、名乗った。ラクダ引きのイブラーヒームは驚いて言った。「宰相アリー・イブン・ヤクティーンが、私の家の戸口で何をしているのか」。アリー・イブン・ヤクティーンは家に入り、彼に詫び、イブラーヒームが赦さない限り、イマーム・ムーサー・カーズィム(AS)は自分に満足されないであろうと告げた。イブラーヒームは言った。「غَفَرَ اللَّهُ لَک」（神があなたをお赦しになりますように）。

しかしアリー・イブン・ヤクティーンはこの承諾では満足せず、イブラーヒームが真に心から赦すように、自らの顔を地面につけ、イブラーヒームに足を自分の顔の上に置くよう求めた。イブラーヒームは最初は拒んだが、アリー・イブン・ヤクティーンは強く求め、誓いを立てさせた。ついにイブラーヒームはそうし、アリー・イブン・ヤクティーンはそのとき「اللَّهُمَّ اشْهَدْ」（神よ、証人となってください）と言っていた。その後、彼はそのラクダに乗り、その夜のうちにメディナに戻り、イマーム・ムーサー・カーズィム(AS)は彼を迎え入れた。

『アッ＝サーキブ・フィル＝マナーキブ』、458頁、386番ハディース

『ウユーヌ・アル＝ムウジザート』、103頁

『ビハール・アル＝アンワール』、第48巻、85頁、105番ハディース