マクロン氏：イランとの戦争は我々の戦争ではないと最初から言ってきた；我々は平和の支持者である

アブナ通信がエリゼ宮のウェブサイトを引用して伝えたところによると、フランス大統領エマニュエル・マクロン氏は本日水曜日の演説で次のように発表した。私は最近この地域（西アジア）に行った出張について話したい。それは今終わろうとしている。ペルシャ湾地域がここ数ヶ月、2月28日に始まった戦争（アメリカによるテヘランへの違法な侵略）によって深刻な不安定化に陥ったことは明らかである。

フランス大統領は続けた。この紛争はイラン側の報復措置、ホルムズ海峡の閉鎖、地域全体の不安定化を引き起こした。この状況は各国の安全、さらには我々の経済にも影響を与えた。我々がよく知っているこの事態の影響は、何ヶ月もの間、我々の市民に直接影響を与えてきた。さらに夏の終わりが近づくにつれて状況は悪化し、治安状況はさらに危機的になった。

エマニュエル・マクロン氏はさらに付け加えた。フランスは初日から常に平和と安定の要因として行動してきた。我々は最初から、これは我々の戦争ではないと宣言し、そのような決定は下しておらず、地域の平和と安定が我々にとって優先事項である。イランとアメリカ合衆国の間、および他の国々との間には様々な交渉チャネルがあり、その目的は状況の改善と沈静化である。これが外交の主な目的と考えられている。