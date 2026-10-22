アメリカによるイランへの新たな制裁

アブナ通信がアルジャジーラの報道を引用して伝えたところによると、アメリカ財務省は声明で、イランに対して新たな制裁を課したと発表した。

アメリカ財務省がこの件に関して発表した声明では、アメリカ財務省の外国資産管理局（OFAC）がイランに関連する5人の個人、4つの団体、9隻の船舶を制裁対象としたと主張している。

アルジャジーラの報道によると、アメリカ財務省は次のように主張した。制裁は個人、パナマの法律サービス会社、およびシンガポールとUAEに関連する海運会社を対象としている。