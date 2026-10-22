アラグチ氏：外交より戦争を優先すれば、アメリカに新たな敗北をもたらす

アブナ通信の報道によると、わが国の外相セイエド・アッバス・アラグチ氏はソーシャルメディアの一つに投稿し、次のように書いた。イランは、アメリカ合衆国が信頼構築と公正な解決の達成に向けた誠実な意欲を示す強い証拠を確認することを条件に、外交にもう一度チャンスを与える用意がある。

同氏は付け加えた。アメリカが外交よりも戦争を優先するならば、その決定は間違いなく、これまでよりはるかに大きな規模で、アメリカに再び戦略的敗北をもたらすだろう。