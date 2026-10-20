ルビオ：イランはホルムズ海峡に対する圧力の手段を失った！

ABNA通信の報道によると、アルジャジーラ通信を引用して、マルコ・ルビオアメリカ国務長官は今日月曜日、この国の議会中間選挙の直前という宣伝的な発言の中で、イランに対する願望的な幻想を次のように主張した：イランは、毎日約1400万バレルの石油が通過するホルムズ海峡に対する圧力の手段を失った！

アメリカ国務長官は、テヘランの核計画の平和的性質に言及せずに主張した：トランプ大統領はイランが核兵器を手に入れ、それを数千のミサイルとドローンの幕の背後に隠すことを許さなかった！