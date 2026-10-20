アメリカの人工知能と新技術センターは次の戦争でイランの標的となる

ABNA通信の報道によると、アラーオッディン・ボルージェルディー、イスラム諮問評議会（国会）の国家安全保障・外交政策委員会の委員は、インターネット番組「モフタサート」とのインタビューで、イランの核兵器不拡散条約（NPT）からの脱退の必要性を指摘し、次のように述べた：NPTはイスラム共和国が作ったものではなく、革命前のイランもNPTの加盟国であり、革命後も国会で承認された。われわれの加盟は、核爆弾を製造しないことを約束していることを意味する。

彼は付け加えた：NPTからの脱退が「核爆弾を製造しないという約束の不存在」を意味することを考慮すると、もしある国がこの条約から脱退したい場合、この決定は必ず広範な政治的結果をもたらす。原子爆弾を製造しないという約束を外せば、それは核兵器製造の段階に入ることを意味する。NPTからの脱退は、われわれが必ず自らの言説で使わなければならないてこの一つである。

ラレスタン、ホンジ、ゲラシュ、エヴァズ、ジュイムの民の代表者はこの点について付け加えた：NPTからの脱退は、われわれの友好国をわが国との交流において困難な立場に置く。これらの国々は現在、イランが国際原子力機関の規則を受け入れることを約束し、したがって核爆弾製造に反対しているという理由で、われわれを強く擁護している。しかし、あなたが約束の不存在の空間に入れば、彼ら（イラン友好国）も擁護する言葉を持たなくなる。

ボルージェルディーは付け加えた：したがって、この問題の結果は大きいが、この決定がいつか下されるならば、その要件とともに下されるべきであり、当然ながらこれらの問題を判断する立場は最高国家安全保障会議である。

ボルージェルディーはこのインタビューの別の部分で、イランの七つの条件に対するアメリカの回答の詳細について述べた：私が知る限り、彼らはわれわれの条件を受け入れたが、彼ら自身の条件も追加した。正確な情報は持っていないが、アメリカの条件は必ず核問題と60％濃縮の核物質の引き渡しまたは希釈に関するものだと思う。

ラレスタン、ホンジ、ゲラシュ、エヴァズ、ジュイムの民の代表者は付け加えた：アメリカ人にはイランの条件を受け入れる以外の道はない。なぜなら彼らはペルシャ湾岸のアラブ諸国において自分たちの利益を定義しており、われわれはアメリカが地域における以前の存在を持つことを必ず許さないからである。

ボルージェルディーは、イランへの軍事攻撃に関するトランプの最近の脅迫に言及し、次のように述べた：わが地域におけるアメリカの利益の重要な軸の一つは新技術と人工知能への投資であり、これらすべての利益とセンターはわれわれの監視下にあり、可能性のある次の戦争では、われわれは必ずこれらのセンターを攻撃する。その時、アメリカ人は誰が敗者で誰が勝者かを理解するだろう。