ジャラリ：トランプの新たな脅迫はイランの意志を砕かない

ABNA通信の報道によると、カゼム・ジャラリは月曜日の夜、モスクワのロシア科学アカデミー社会科学科学情報研究所で開催された専門イベント「イランにおける宗教と権力」において述べた：もし世界を目的なしに描くならば、権力の定義は支配者が現世の快楽を享受することであるが、始まりと終わりを持つ世界についてのわれわれの定義では、権力という概念は存在せず、責任という概念が提起される。

彼は、世界の多くの支配者が統治において本性と道徳的価値を無視していることを残念に思いながら付け加えた：統治から道徳を排除することは、イランへの侵略者が7歳から12歳の学童の上に爆弾を投下したミナーブ学校のような犯罪を引き起こす。

ジャラリは続けた：権力から道徳を排除することは、一部の国々にテロリズムを合法と見なす結論に至らせ、あるいは一部の国々が他の国の文明を破壊したいと発言するに至らせる。

このイラン人外交官は述べた：権力と政治から道徳を排除することは、われわれがガザの無実で抑圧された人々の上に爆弾を投下し、この方法で8万人以上の人々を殺害することを引き起こす。

彼は指摘した：今日の世界におけるこれらの状況は、世界が本性と道徳への回帰を必要としていることを示している。われわれを道徳へと招くのは宗教であり、道徳によって制御されるべきなのは権力である。

ジャラリは述べた：今日の世界における犯罪は道徳的内容のない権力の結果であり、したがってわれわれは道徳、アブラハムの宗教、神の伝統へと回帰しなければならない。

彼はさらに、「イランにおける宗教と権力」の歩みを四つの歴史的転換点——イスラム以前、「サファヴィー朝：シーア派の国民化の創始者としての転換点」、サファヴィー朝後、そして最終的にイスラム革命の勝利と「権力の中心への宗教の回帰と文明的転換点」——において検討し、指摘した：歴史を概観すると、宗教は常にイラン国民にとって重要な範疇であったことが示される。