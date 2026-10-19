アゼルバイジャン、ヒジャブ、そして教育を受ける権利――政策立案者が答えるべき三つの課題

Abna通信社の報道によると、アゼルバイジャン共和国の一部の学校で、ヒジャブ（イスラム教徒の女性が髪や首、胸元を覆うスカーフ）を着用した少女の登校が制限されていることが、根本的な問いを投げかけている。なぜ生徒は、宗教的な服装と教育を受ける権利のどちらか一方を選ばなければならないのか。光明章（ヌール章）第31節は、服装を貞節と社会における責任ある参加という枠組みの中で提示しており、女性や少女を社会的機会から排除する根拠として示してはいない。

BBCとアルジャジーラが2026年10月に報じたところによると、アゼルバイジャン共和国の公立学校で新たな服装規則が施行された結果、ヒジャブを着用した一部の生徒が教室に入れなくなっている。この規則は、ヒジャブに直接言及してはいないものの、「教育の世俗性の原則」に反する服装を制限している。この制限は、実際には、一部の少女の就学をスカーフを外すことを条件とするものにしている。この事態は、問題を制服をめぐる議論の枠を超えたものとし、教育を受ける権利と信教の自由の問題に結び付けている。ヒジャブを宗教的責務の一部と考える生徒にとって、教室への立ち入り禁止は単なる懲戒上の注意ではない。それは、個人の信念と自らの学業上の将来のどちらかを選ばなければならない立場に置かれることである。

クルアーンにおける服装――道徳的責任の一部

光明章（ヌール章）第31節は、服装に触れる前に、信仰を持つ女性に視線を抑え貞節を守るよう呼びかけ、続いて「وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ」と述べている。すなわち、頭を覆う布を胸元や胸の上に垂らすようにという意味である。一般的なイスラムの解釈では、この文言は髪、首、胸を覆うことの根拠の一つとされている。ただし、服装に関する一部の例外の範囲については、解釈学者や法学者の間で見解の相違がある。

重要なのは、この節が服装を行動や倫理から切り離して述べてはいないという点である。視線の抑制、貞節、プライバシーの尊重は、この宗教的規定を構成する相互に結び付いた要素である。この責任は女性だけのものでもない。前の節では、信仰を持つ男性に対して視線を抑え貞節を守るよう呼びかけられている。したがって、社会的関係における道徳的責任のすべてを女性の服装に集中させ、男性の務めを無視することはできない。この観点から、服装の叡智の一つは、身体のプライバシーを守り、社会的関係において装飾を見せる方法を調整することにある。女性の能力を否定したり、教育や活動から遠ざけたりすることではない。もちろん、人間の尊厳、そして敬意と安全を享受する権利はすべての人に属するものであり、その人の服装の種類によって左右されてはならない。

学校――学びの場か、服装の試験場か

光明章（ヌール章）第31節は、学校の規則や各国政府の教育政策について直接語るものではない。しかし、自らの宗教理解に基づいてヒジャブを着用するムスリムの少女にとって、服装は社会における在り方の一部となり得る。そのような生徒の就学を妨げることは、この在り方を制限するものであり、それは必ずしも彼女の学力や学校での態度とは関係がない。各国政府は、秩序、安全、教育環境にふさわしい状態を保つために服装規定を定めることができる。しかし、その規定は、必要かつ均衡がとれており、差別的でないものでなければならない。

アゼルバイジャン共和国における核心的な問いもまさにここにある。制服に合わせたスカーフを認めつつ、同時に学校の秩序を維持することはできないのか。この非道徳的な行為の背後には、どのような政策があるのか。戦争犯罪は爆弾や手榴弾によるものだけではないのかもしれない。子どもたちからあらゆる神聖で人道的な権利を奪うこともまた一種の犯罪であり、強く非難されるべきである。

教育を受ける権利を条件付きにしてはならない

授業からの排除は、服装をめぐる対立を超えた影響をもたらす。学業の遅れ、心理的な重圧、拒絶されたという感覚は、学ぶために学校に来た生徒の将来に影響を及ぼし得る。ヒジャブを着用する少女の就学の権利を擁護することは、他の人々にヒジャブの受け入れを強いることを意味しない。教育へのアクセスが、理由もなく宗教的信念を捨てることに左右されてはならないという原則を擁護することである。宗教的な観点から、服装が社会に慎み深く参加するための道であるならば、教育規則の運用において、それが社会からの排除の要因となってはならない。服装の違いに対する適切な答えは、包括的で均衡のとれた規則を定めることであり、生徒たちに対して教室の扉を閉ざすことではない。

執筆者：ファーテメ・プールアッバース／文化活動家・ネット言論活動家