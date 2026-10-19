トランプ：ネタニヤフに頼れるから、彼を支持する

アブナ通信社の報道によると、アメリカ大統領ドナルド・トランプは今日、日曜日に、ウェブサイト「アクシオス」との短い電話会談で、来たるクネセト選挙におけるネタニヤフへの支持について主張した：私は常にそうするつもりだった。ただ、あまり早くしたくなかっただけだ。

トランプは、彼らが互いに「良い関係」を持っているためネタニヤフを支持すると付け加え、ネタニヤフが再選された場合、この良い協力は「継続するだろう」と述べた。

その後トランプは主張した：イスラエルが頼れる人物を持つことは重要だ。

彼はイスラエルの別の当局者と協力できるかという質問に対して、次のように述べた：できるかもしれないし、できないかもしれない。なぜリスクを取る必要があるのか？

これは、アメリカ大統領が以前、自身のソーシャルネットワーク「トゥルース・ソーシャル」にメッセージを公開し、プロの児童殺害者を支持して次のように宣言していた間のことである：私は、（イスラエル）政権の首相として再選されるための彼の今後の試みにおいて、ネタニヤフへの完全かつ無条件の支持を宣言する！もしイスラエルがネタニヤフ以外の誰かを選ぶなら、それは間違った指導者を選んだことになる！