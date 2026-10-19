ペルシャ湾岸協力会議によるイランとイエメンに対する敵対的声明

アブナ通信社の報道によると、ペルシャ湾岸協力会議の閣僚理事会はマナーマでの第108回会合の最終声明で、イエメン軍によるサウジアラビアの陣地への報復攻撃を非難した。

この声明で、ペルシャ湾岸協力会議は、前述の攻撃がサウジアラビアの民間空港と重要施設を標的とし、民間人の犠牲者を出したと主張した。

この会議はまた、リヤドへの支持を表明し、いわゆる自衛権を強調した。

ペルシャ湾岸協力会議はさらに、イエメンに関する安全保障理事会決議の実施、アンサールッラーに対する武器制限の強化、およびこの会議の主張によればこのグループがミサイルとドローンを入手することを可能にする支援の停止を求めた。

またこの声明では、アンサールッラーをテロリストグループのリストに含めるよう求める要求が提起された。

この声明の別の部分では、イラン・イスラム共和国に対する主張が提起され、イランに帰属されるペルシャ湾岸協力会議加盟国およびヨルダンに対するミサイルおよびドローン攻撃が非難された。

この会議は、地域のアメリカ軍基地からイランに対して行われた攻撃に言及することなく、テヘランをこれらの攻撃の責任者とみなし、その即時停止と主張される損害の補償を求めた。

ペルシャ湾岸協力会議加盟国の外相らはまた、アメリカとイランの間の現在の危機を乗り越えるための対話と外交の道への復帰を求めた。