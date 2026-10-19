ガーリーバーフ：私たちの子供たちの殺害に加担する者たちと対処する

アブナ通信社の報道によると、イスラム諮問評議会議長モハンマド・バーゲル・ガーリーバーフは、あるソーシャルネットワークに投稿を公開し、次のように書いた：ペルシャ湾データ管理機関が登場しつつある。

彼はさらに、地域の政府、投資ファンド、企業に向けて次のように述べた：軍事侵略を助け、または子供たちの殺害に関与している人工知能企業やデータ企業に、いかなる資源も提供しないことを勧める。資金提供も、株式も、土地も、エネルギーも。彼らに援助を提供する者は誰でも、私たちの強制的措置に直面することになる。