タエブ：アメリカ人は軍事戦争での敗北を受け入れた

アブナ通信社の報道によると、ホッジャトル・エスラーム・タエブは夜間民衆集会の活動家と演説者の説明会議で、アメリカとシオニスト政権のイランの抵抗能力に対する評価に言及し、次のように述べた：敵はイラン国民の抵抗が低下し、3日間、あるいは最大6週間の戦争で国を降伏させることができると考えていた。しかし、これらの評価は誤りであることが判明した。

彼は付け加えた：相手側は、6週間が経過するとイランの弾薬とミサイルの備蓄が減少し、経済的圧力が激化し、国内の不安定が形成され、次の段階でイランが弱い立場から交渉に入り、敵の要求に降伏するだろうと予測していた。しかし、イラン国民と軍は圧力に立ち向かい、アメリカ人は自らの計算違いに気づいた。

貧者動員機構の長は、アメリカとシオニスト政権の戦略が直接戦争から間接的な手段へと変化したと述べ、次のように語った：敵は自らの目標の実現に失敗した後、代理勢力、地域的および国際的協定、経済的圧力、不安定の創出を利用して、再びイラン・イスラム共和国に圧力をかけるようになった。

彼は続けた：今日の競争は、イラン、アメリカ、シオニスト政権、その他の国々の間の耐性の競争である。敵は制裁と経済的圧力によって国の力を弱めようとしたが、ホルムズ海峡はこれらの方程式において、力の均衡を調整し、経済的耐性に影響を与える効果的な要因となった。

彼は再衝突の可能性に言及し、次のように述べた：アメリカの計算を複雑にした要因の一つは、イランの対応方法の予測不可能性である。なぜなら、相手側はイランの可能性のある対応がどの地点で、どのような手段で、どのような時に行われるのかを知らないからである。