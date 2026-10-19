アラグチ：ホルムズ海峡の不安定性は米国・シオニストの軍事侵略の結果である

アブナ通信社の報道によると、イスラム協力機構外相理事会第52回会合に参加するためバグダッドを訪問したイラン・イスラム共和国のサイード・アッバス・アラグチ外相は、本日午前、日曜日に、イラク共和国のフアド・フセイン外相と会談し、協議を行った。

わが国の外相は、会合の主催と非常に良好な運営に感謝の意を表すとともに、イラクのイスラム協力機構外相理事会議長期が成功と、この機構の地位を強化するための貴重なイニシアチブとともにありますことを希望した。

わが国の外相は、イスラム諸国がイスラム世界の諸問題、特にパレスチナ問題と、地域におけるシオニスト政権の拡張主義と戦争扇動の継続に注意を払う必要性に言及し、ムスリム諸国民間の「対話と連帯」を強化し、相違を解消し、脅威に直面する上でのイスラムの結束と統一を高めることの重要性を強調した。

この会談では、イランとイラクの二国間関係と協力について、特に経済、貿易、安全保障の分野を中心に意見交換が行われた。

イラン・イスラム共和国の外相はまた、イラクの同行に地域の平和と安全に関連する現在の外交プロセスについて説明し、イラン・イスラム共和国は自国の国益と安全保障の防衛において断固として真剣であると同様に、緊張の激化を防ぎ問題を解決するために外交を活用することにも揺るぎなく固執していると指摘した。

外相は明言した：ホルムズ海峡における現存する不安定性と、地域諸国および世界に対するその経済的影響は、イランに対する米国・シオニストの軍事侵略の直接的な結果である。それにもかかわらず、イラン・イスラム共和国は、イランの7段階計画で提案された米国の侵略的かつ介入主義的行動の停止があれば、安全保障が再びホルムズ海峡に戻る用意があると宣言している。

イランとイラクの外相はまた、アラビア半島の情勢と紛争終結への支援の方法について意見交換を行った。わが国の外相は、過去10年間の情勢から教訓を学ぶ必要性に言及し、イエメン問題は力と封鎖によって解決することはできず、国連憲章の枠組みの中で、イエメンの国家主権と領土一体性を尊重し、イエメン人民の人権を遵守して対処すべきであり、イラン・イスラム共和国はこの点に関して当事者間の対話の可能性を提供するためのあらゆる支援を行う用意があると回想した。

わが国の外相はまた、すべての人によるイスラムの聖地の尊厳の維持の重要性に言及し、イエメン軍によるメッカとメディナへの攻撃の主張の断固たる否定を考慮すると、この誤った主張の繰り返しはイスラム・ウンマの利益にならず、イスラム協力機構における分裂と亀裂の基盤となるべきではないと指摘した。