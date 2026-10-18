十代の若者を礼拝に惹きつけるには？

Abna通信社の報道によると、今日、十代の若者が礼拝に関心を示さないことは、多くの家庭にとって深刻な悩みとなっている。親の宗教上の責務を理解し、適切な教育方法を取ることが、この課題を乗り越えるための道筋である。以下では、ホッジャトルエスラーム・タバータバーイーが、アーヤトッラー・ハーメネイー師のファトワーに基づき、この重要な問いに答える。

質問:

十三歳の娘がいますが、どれほど言い聞かせても礼拝を行わず、両親の言うことにも耳を貸しません。この件について、私たちの責務は何でしょうか。

ホッジャトルエスラーム・タバータバーイーは、この件に関するアーヤトッラー・ハーメネイー師のファトワーに言及し、次のように述べた。

この分野における親の第一の責務は「善を勧め悪を禁じること」（アムル・ビル＝マアルーフ・ワ・ナフイ・アニル＝ムンカル：正しい行いを促し、悪い行いを戒める義務）である。しかし、強く勧められるのは、愛情を通じて向き合い、お子さんを神の愛にいっそう親しませるよう努めることである。この点については、関係する専門家の助けを借りることもできる。

十代の心に神の愛の炎が灯れば、インシャーアッラー（神の御心ならば）、自然と礼拝を行うようになるだろう。しかし、必要な自覚と認識がなければ、どれほど強く求めても、心を込めた礼拝（フドゥール・アル＝カルブ：礼拝中に心を神に向け切ること）を行わせることはできない。力ずくで行わせたとしても、その礼拝は心を伴ったものにはならない。

これに対し、人間の生来の本性（フィトラ）は神の愛を受け入れ、それを渇望するものであるから、その心に神への愛を灯すことができ、少なくとも私たちの力の及ぶ限り、慈愛に満ちたお姿で神を紹介できたなら、礼拝や断食（サウム：夜明けから日没までの飲食を断つ行）といった宗教的義務（ファラーイド）は、その子にとって非常に容易で、楽で、喜ばしいものとなるだろう。