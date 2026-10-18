我々はイランが核計画を再建しないという確定的な約束を求めている

ABNA通信がアルジャジーラ放送からの報道として伝えたところによると、アメリカの副大統領J.D.ヴァンスは「CBSニュース」との対話で、ワシントンの過剰な要求を持ち出し、自国がイランから核計画を再建しないという確定的かつ断固たる約束を得ることを求めていると主張した。

燃料価格がアメリカの中間選挙における共和党の票の減少に大きく影響している中、ヴァンスはアメリカの有権者の支持を得るために次のように主張した。「イランとの紛争の終結により、燃料価格の下落が見られるだろう」。