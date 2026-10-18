フーシー氏：我々のパレスチナ支援は今後さらに強まる

ABNA通信がアル・マシーラ放送からの報道として伝えたところによると、アブドゥルマリク・フーシー氏は、殉教したヤヒヤ・シンワル氏、パレスチナ・イスラム抵抗運動（ハマス）政治局の故議長への書簡で、彼の殉教の1か月前に書かれ現在公開されているものの中で、「アクサーの洪水」作戦を成功的な行動と表現し、次のように述べていた。「アクサーの洪水作戦は、計画、組織、実行の面で最高レベルの成功にあり、神の支援、配慮、助けがそこに明らかであった」。

同氏はハマスとカッサム旅団の役割に言及し、次のように付け加えていた。「ハマス運動とその聖戦の腕であるカッサム旅団は、神の道におけるジハードとムスリムの頑固な敵への対抗のために、イスラム・ウンマの旗を掲げた」。

アンサールッラーの指導者は、パレスチナに対するムスリムの共通の責任を強調し、次のように述べていた。「イスラムの聖地の問題、パレスチナの解放、パレスチナ国民の救済、シオニストの危険の撃退は、すべてのムスリムに関わる問題である。我々はイエメンで全力を尽くし、できる限りのことで行動し、この聖なる戦いへのより大きな参加のために努力する」。

同氏はイエメンの軍事能力についても明言していた。「ミサイル部隊は戦闘の必要性に応じたミサイルの開発に努めており、このプロセスは依然として続いている。イエメンは作戦の第五段階の実施と、ヤッファを含む占領地の奥深くの敵の拠点を標的にするために必要な力と能力の確保を目指している。紅海、アデン湾、バブ・エル・マンデブ、アラビア海における海上作戦は大きな成功を収めており、神の助けにより、インド洋と地中海における海上作戦の発展のための努力が続けられている」。

フーシー氏はイエメンに対するアメリカの攻撃にも言及し、次のように述べていた。「ワシントンは我々に海上作戦を停止させるよう圧力をかけるために、わが国に対して700回以上の侵略的空爆を行ったが、この目標において失敗した。我々の強調は、あなた方とともに宗教的、人道的、兄弟的な立場に固執することであり、それは神の御心によりこれまで以上に強化されるであろうし、我々は支援戦線との調整の拡大に努める。あなた方とともにいる我々の立場は、敵からのいかなる政治的、軍事的、経済的圧力にも従属せず、この圧力の影響を受けることはない」。