イエメン戦争はイエメン人同士の対話によってのみ終結する

セイエド・レザー・サドルルホセイニー氏はインタビューで、イエメン戦争の継続とサウジアラビア主導の連合軍の攻撃に言及し、次のように述べた。「イエメンでの長年の継続的な戦争の後、数か月前、サヌア空港の滑走路への激しい爆撃を受けて、サヌアに拠点を置く政府は、サウジアラビア主導の連合軍の封鎖と軍事行動への反応として、重要な軍事作戦を実施することを決定した」。

西アジア問題の専門家はさらに付け加えた。「サヌア政府はそれ以来、戦争の継続を望んでいないことを強調しつつ、イエメンの独立を守り、イエメン人同士の対話に参加する用意があることを宣言してきた。同時に、イエメン軍も侵略軍を後退させ、サウジアラビアの戦略的拠点を標的にすることを目的とした行動を行ってきた」。

サドルルホセイニー氏はこれらの軍事行動の影響に言及し、次のように述べた。「行われた攻撃は、リヤド空港を含むサウジアラビアのいくつかの空港の活動、および同国各地のアラムコの施設や石油プロジェクトに影響を与え、サウジアラビアの石油輸出の減少につながった」。

イスラム共和国イランの地域情勢における役割の重要性を強調し、同氏は次のように明言した。「地域におけるイランの地位と、この国とイエメン国民救済政府との関係を考慮すると、サウジアラビアやイエメン国民救済政府を含む地域諸国が、地域の平和と安全を維持するためにイスラム共和国イランの外交能力を活用することが必要である」。

この西アジア問題の専門家は続けた。「イスラム共和国イランは、平和主義的かつ人道主義的なアプローチと、地域諸国の独立への強調をもって、サウジアラビアとの外交的接触を通じて、イエメンの独立への配慮とイエメン人同士の対話の開始のための場を提供しようと努めてきた」。

同氏は次のように指摘した。「これらの外交的努力は依然として続いているが、一部の地域での衝突の減少にもかかわらず、イエメンでの軍事紛争はまだ完全には終結していない」。

サドルルホセイニー氏は最後に次のように強調した。「イエメンの政府と軍も宣言しているように、サウジアラビア主導の連合軍によるイエメン人民に対する不平等な戦争の終結は、この国の独立の尊重、イエメン人同士の対話の場の提供、そして外交的解決策の追求にかかっている」。