スーフィー氏：イランが攻撃されれば、地域のインフラも安全ではない

「進歩的改革派」党の書記長アリー・スーフィー氏は、アメリカ・シオニストの敵の新たな動きと、今後1～2週間以内にわが国が攻撃される可能性についてのインタビューで、次のように述べた。「そのようなことが起こるとは思えない。なぜなら、相手側もこの戦争が地域的なものであり、イランの地理にのみ限定することはできないと知っているからだ」。

同氏はさらに付け加えた。「いかなる軍事行動も地域を混乱に陥れる可能性があり、地域の国々、特にペルシャ湾岸諸国とアラブ諸国は、全面戦争に耐えることが難しいことを示してきた。なぜなら、そのような戦争の影響は必ず彼らの国々にも及ぶからだ」。

アメリカは大きな代償を払わなければならない

この政治活動家は続けた。「イランのインフラが攻撃されれば、地域の他の国のインフラも安全ではない。一方、アメリカも非常に大きな代償を払わなければならず、そのような戦争の結果は相手側にとっても確実でも明確でもない」。

イランの可能な戦争への対抗能力に言及して、同氏は次のように述べた。「イランは戦争に必要な手段とメカニズムを有していることを示してきた。もちろん、長期的な評価では、双方の手段の規模やイランの経済状況などの問題が検討されるかもしれないが、いずれにせよ交渉は依然として続いており、終わっていない」。

「進歩的改革派」党の書記長は、アメリカ・シオニスト当局者の一部の激しい発言について次のように指摘した。「私の意見では、これらの発言は実際に作戦行動につながるというよりも、威嚇の側面が強い」。