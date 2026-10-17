ペゼシュキアン：アメリカがこの道を続ければ世界の状況は悪化する

アブナ通信社の報道によると、マスード・ペゼシュキアン大統領は本日金曜日、メフル月24日の正午、生物多様性条約第17回締約国会議首脳会合の開催中に、アルメニアのニコル・パシニャン首相と会談し協議した。

大統領はこの会談で、鉱業、貿易、経済、観光、文化の分野における両国間の戦略的かつ長期的な計画の策定の必要性を強調し、次のように述べた：「両国間の戦略的計画の策定は、さまざまな分野における両国関係の深化につながる可能性がある。」

ペゼシュキアンは指摘した：「両国間の関係の深化は地域の安定と安全をもたらすだろう。」

大統領は、我々はあらゆる分野での交流の拡大に決意していると述べ、次のように強調した：「我々は相互の協力によって問題を実践の場で実現しなければならない。今日までにも非常に良い措置が取られており、これらの措置が長期的であり、具体的な結果をもたらすことを望んでいる。」

ペゼシュキアンは、イランは制裁不可能であると強調し、次のように述べた：「アメリカは、イランが国民に依拠し、隣国との調整のもとで、力強く世界との関係を継続することを知るべきである。」

ペゼシュキアンは、アメリカの我が国に対する制裁に言及し、次のように強調した：「アメリカは我々だけでなく世界全体にとって問題を生み出した。もしこの道を引き続き続けるなら、世界全体にとって状況は悪化するだろう。したがって、力ではなく対話の論理で行動する方がよい。」