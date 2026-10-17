ハータミー：アメリカ当局者のイラン経済崩壊に関する予測は実現しなかった

テヘランの金曜礼拝の臨時イマームは、第二の説教の第三の軸において、ここ数日のイラン国民に対するアメリカ当局者の発言に言及し、次のように述べた：「この数日、いつものように、いわゆるアメリカの政治家たちによってイラン国民に対する侮辱が行われた。」

彼は付け加えた：「第一に、彼らはイランの輝かしい歴史に疑問を呈した。しかしイランの歴史、特にイスラムと結びついて以来的歴史は輝かしいものである。イスラムとイランの相互の貢献を知るには、この分野に関する殉教者モタハリーの著書を参照することができる。」

ハータミーは続けて、イラン経済の崩壊に関するアメリカ国務長官の発言に言及し、次のように述べた：「アメリカ国務長官は二週間以内にイラン経済が崩壊すると言っていた。先週、その二週間が終わったが、イラン経済はより活性化した。」

彼は付け加えた：「これは我々の言葉だけではない。世界経済機構の責任者も、イランはこの一か月で状況を制御することに成功し、来年は経済的にイラン国民にとって輝かしい年になるだろうと言っている。これは彼によれば、アメリカ国務長官の予測に反して起きたことである。」

テヘランの金曜礼拝の臨時イマームは続けて、ドナルド・トランプの政治的状况に言及し、次のように述べた：「この数日、トランプは自党の選挙宣伝のために活動しており、選挙も近づいている。彼はどこへ行っても人々の抗議に直面した。ある演説では、彼の演説が五回中断された。」

ハータミーはこの出来事をアメリカ大統領に対する抗議の表れとみなし、次のように述べた：「アメリカ国内においてさえ彼には反対があり、彼の人気は40パーセント未満に低下している。」