ペゼシュキアン：彼らは我々を降伏させられると思っているが、我々は力に屈しない

アブナ通信社の報道によると、マスード・ペゼシュキアン大統領は本日金曜日、メフル月24日の正午、生物多様性条約第17回締約国会議首脳会合の傍ら、グルジアのイラクリ・コバヒゼ首相との会談において、イランとグルジア間の経済・文化・観光関係の拡大に言及し、次のように述べた：「我々は関係を実際に拡大しなければならない。そのためには、明確なスケジュールを伴う実行計画を策定する必要がある。」

大統領は、アメリカによる我が国への制裁に言及し、次のように述べた：「これらの制裁は人道的枠組みを超えており、過去数か月間の彼らの攻撃は正当化できず、非人道的である。」

ペゼシュキアン大統領は、核兵器製造に関する革命の殉教した指導者の明確な立場に言及し、次のように強調した：「イランは核兵器を追求しておらず、我が国に対する破壊的な宣伝は嘘であると考えている。」

大統領は述べた：「我々は常に対話の準備ができている。彼らは我々を降伏させられると思っているが、我々は力に屈することはない。」

グルジアのイラクリ・コバヒゼ首相もまた、近隣諸国に対する自国の明確な立場を強調し、次のように述べた：「近隣諸国に対する我々の立場は透明であり、我々は諸国の内政へのいかなる外国の介入も拒否する。」

グルジア首相は、両国間の文化的・地理的共通性に言及し、次のように強調した：「我々の原則は両国間の友好と協力であり、両国の外相および外交機関の協力を通じて、経済および観光分野における共通の見解に到達できることを望んでいる。」