ABNA通信の報道によると、ブルームバーグは報告で書いた。ヨーロッパ諸国の首脳たちはロシアのガスへの依存から脱却しようと努めたが、今や彼らはこの努力がワシントンへの依存を増やしただけだという現実に直面している。

ブルームバーグはこの報告で付け加えた。近年、ヨーロッパ諸国の首脳たちはしばしば「緑の大陸」の自律と戦略的独立への願望と努力について語るが、ヨーロッパは過去10年間に防衛、技術、エネルギーなどの分野で、ただアメリカ合衆国により依存するようになっただけである。