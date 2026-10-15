ヘグセス：我々はホルムズを支配している！；一人の抗議者の叫び：臆病者、お前は戦士ではない

ABNA通信がAl-Jazeera放送に基づいて報じたところによると、「ピート・ヘグセス」アメリカ戦争大臣は、イランの核兵器入手を防ぐという主張を繰り返しながら、自国のホルムズ海峡での措置が効果的であると主張した！

アメリカの戦争大臣は、テヘランの核計画の平和的性質に言及することなく、主張した。イランが核兵器を入手しないことを確実にするために必要なあらゆる措置を取ることは、トランプ大統領と私の責任である！

「ピート・ヘグセス」はその後、この国の議会の中間選挙の実施前夜に選挙宣伝を目的として、主張した。我々は現在、ホルムズ海峡に対して効果的な支配を持っている！

「ピート・ヘグセス」アメリカ戦争大臣の自国のホルムズ海峡に対する支配に関する主張は、この国の緊張を煽る行動と戦略的ホルムズ海峡における不安の創出のために石油価格が新記録を記録した時に述べられている。

一方、彼の演説の間に数人の抗議者がスローガンを叫ぶことによって、この国の国民のトランプ政権の好戦性に対する反対を宣言した。

抗議者の一人が叫んでいた。お前たちは我々の家族を殺している！お前は戦士ではない、臆病者だ！