イランに関するトランプの繰り返される妄想の続き

ABNA通信がAl-Jazeera放送に基づいて報じたところによると、アメリカ大統領ドナルド・トランプは、アリゾナ州での選挙集会で演説しながら、出席者の関心を引くために彼の使い古された退屈な言葉を繰り返し、自国の国民を励ますために主張した。イランはもはや陸軍も海軍も持たず、そのすべての力は破壊された。

トランプは、交渉のテーブルを叩いたことと彼の過剰な要求から逃れるために、彼の言葉を繰り返し、主張した。「我々は今[イランで]誰と向き合っているのか分からない。」

彼はまた、卑劣な発言の中で主張した。イランの指導者たちは殺され、もはや交渉の相手が誰であるかは明らかではない。

アメリカ大統領は、ここ数か月の間に何十回目かのように主張した。今や誰もイランの大統領になりたがらない。

トランプは、イランの核計画が平和的であるというイラン当局者の発言に言及することなく、イランが核兵器を入手するのを防ぐ必要性を主張し、テヘランがそのような兵器を入手しないことを保証するために行動しなければならないと主張した。

彼はイランへの攻撃を正当化するために主張した。アメリカがイランの拠点を攻撃する前、この国は核兵器の入手までわずか２週間の距離にあった。

アメリカ大統領はホルムズ海峡についても、アメリカがこの水路の完全な支配を掌握し、今では以前よりも多くの石油をそこから輸出していると主張した。

トランプは、その代償を自国の国民が燃料代として支払っている彼の誤った政策から逃れるために主張した。イランとの戦争が終わり次第、ガソリン価格は下がり、軍事作戦開始前よりも低い水準にさえ達するだろう。

彼は主張の別の部分で自己宣伝に励み、アメリカの前任大統領たちを批判しながら主張した。彼らは彼が今イランに対して行っている措置をもっと早く議題に載せるべきだったが、依然として待っていた。

アメリカ大統領はまた、自国に燃料危機をもたらしたイランに対する彼の失敗した経済政策を正当化するために主張した。アメリカ国民がこの点で負担するコストは非常にわずかであり、彼はエネルギー価格がこれよりもはるかに大きく上昇すると予想していた。

トランプは彼の発言の別の部分で、イランに対する戦争へのNATOの不参加に怒りを表しながら、同時に主張した。ワシントンはイランに対抗するためにいかなる側の助けも必要としない。

彼はまた、アメリカの中間選挙を非常に重要だと表現し、言った。この選挙は、我々がこれまでに見た中で最も重要な選挙であるかもしれない。