アズマエイ海軍少将：アメリカの空母はホルムズ海峡に近づく勇気がない

アブナ通信社の報道によると、アリ・アズマエイ海軍少将は火曜日の夜のインタビューで述べた：今日、神の恩寵と革命防衛隊海軍の戦士たちのおかげで、我々は悪意ある敵に対して立ち向かっている。アメリカ軍は燃料密売人となり、その艦隊は無力化した。なぜなら彼らは脆弱であり、イランに近づく勇気がないからである。

革命防衛隊海軍司令官は、我々は戦術的な弱点を強みに変えたと強調し、付け加えた：もしアメリカ人がホルムズ海峡が開いているか閉じているかを見たいなら、戦場に入って誰がそれを支配しているかを見るべきである。

アズマエイ海軍少将は述べた：今日、アメリカはその7つの艦隊とともに燃料密売人となり、130億ドルのアメリカ空母は無力化し、ホルムズ海峡から700キロメートル離れた。なぜなら海峡に近づく勇気がないからである。

革命防衛隊海軍司令官は付け加えた：我々はアメリカの空母がホルムズ海峡の入り口に近づくのを待っており、彼らを沈めるつもりである。我々はその瞬間が来るのを日々数えている。

彼は述べた：我々は侵犯する船舶への罰則のほんの一、二の例を示しただけである。アメリカ人とその地域のパートナーは、世界の人々が違反船舶が罰せられることを知らないように、メディアの沈黙を作り出した。だから我々は違反船舶への罰則の2つの例を公表した。

アズマエイ海軍少将は続けた：ホルムズ海峡とペルシャ湾は革命防衛隊海軍の管理下にあり、オマーン海はイスラム共和国軍の我々の兄弟たちが管理している。つまり包囲はオマーン海の外側とアラビア海にある。

彼は強調した：革命防衛隊海軍はホルムズ海峡を知的に管理している。つまりイランへの目的地とイランからの出発地に向かうべき船舶の数に階層に従って許可を発行し、彼らはイランの水路を通行する。

革命防衛隊海軍司令官は付け加えた：戦場にいる我々の愛する人々は、革命防衛隊海軍の戦士たちも戦場にいて違反者と対処しており、遠慮はしないことを知るべきである。