ABNA通信の報道によると、アトランティック誌はアメリカのドナルド・トランプ大統領に近い情報筋を引用して報じた：イランとの戦争を終わらせることができないというトランプの無能さは、彼を激怒させ、同時に奇妙なことに彼を麻痺させている。これは、トランプが首脳からメディアまで全世界が自分に注目することに慣れていた一方でである。

この報告の続きにはこうある：彼は正気を失いつつある。なぜならイランはトランプの言葉に耳を貸さないからである。イランはホルムズ海峡での石油タンカーへの脅威を再開し、アメリカ合衆国の軽油の平均価格は1ガロン6ドルの壁を超え、国内の高速道路でトラックによって輸送される商品のコストを上昇させた。

この報告によると、共和党はエネルギー価格の高騰が民主党が中間選挙で下院と上院の支配権を握るのに役立つかもしれないと恐れている。トランプは生贄を探しており、ウクライナを有罪と見なしたようである。自国の存続のために戦っているヨーロッパの国に世界的な石油価格の上昇の責任を負わせることは不可能に思えるかもしれないが、トランプはイランを攻撃するという自身の決定の責任を受け入れるよりもこれを好むようである。