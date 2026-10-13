イスラエルの「ジャヌート」における惨事；骨折から真菌感染症まで

ABNA通信の報道によると、アル・マヤディーンを引用して、パレスチナ人捕虜のニュース情報局は、イスラエル政権のジャヌート刑務所のガザの捕虜が医療サービスを受けることを妨げられており、この政権が彼らの身体的状態の悪化に対して完全な責任を負っていると発表した。

この報告によると、この刑務所に収容されている捕虜は骨折と頭部への打撃に苦しんでおり、そのうちの何人かは鎮痛剤さえも入手できない。

同局は、ジャヌート刑務所のパレスチナ人捕虜の痛みは夜眠ることができないほどであると強調した。また、洗剤と衛生用品の欠如により、この刑務所で真菌感染症が広がっている。

パレスチナ人捕虜の一人はまた、サラセミア病と高血圧にかかり、必要な治療がないために、体重の50キロを失った。

以前にも、シオニスト新聞「ハアレツ」は調査報告で、過去18か月間に解放された5人のパレスチナ人捕虜の証言に基づいて、イスラエル政権の刑務所と拘置所における拷問、飢餓、殴打、医療ケアの剥奪を暴いた。

この報告によると、パレスチナ人捕虜は、メギド、ナフハ、クツィオト、オフェル、ダモンの刑務所、およびフワラの軍事拘置センターにおける虐待と非人道的な拘禁状況について報告した。

これらの捕虜は、体重の15から50パーセントを失ったと発表した。彼らはまた、集団的懲罰、繰り返される侮辱、疥癬の蔓延、治療サービスの提供の遅延について語った。