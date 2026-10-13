イエメンにおけるビン・サルマンの限られた選択肢；破壊された夢

ABNA通信の報道によると、ニューヨーク・タイムズ紙は、サウジアラビアがイエメン人との戦争において限られた選択肢に直面していると報じた。同国の皇太子ムハンマド・ビン・サルマンは、過去10年以上にわたってサウジアラビアに対して行われた激しい作戦の後、イエメンに対する戦争の解決策を達成し、イエメン人のミサイル攻撃とドローン攻撃を停止するための増大する圧力に直面している。

アナリストは、イエメン人がサウジアラビアによってこの国に対して引き起こされた以前の破壊的な戦争以来、より多くの力を得たと考えている。彼らは過去数日間にリヤド空港に対して三度の激しい攻撃を行い、多数の死者と負傷者を出した。イエメン軍は、サウジアラビアを労働と観光の世界的中心に変えるというビン・サルマンの野心的な夢を標的にした。

この報告によると、イエメン軍との軍事衝突は彼らの敗北をもたらすことはなく、政治的解決も機能しない。なぜならイエメンの要求の天井が上がったからである。彼らはより強い敵との度重なる衝突の後、より多くの力を得た。アメリカのイエメンに対する戦争とその最初の月に、少なくとも10億ドルの弾薬が使用された。

ワシントン研究所のサウジアラビア問題アナリスト、グレゴリー・ゴースは、サウジアラビア人がこの状況を終わらせるために、アメリカのイランに対する戦争を終わらせることを追求すべきだと強調した。

同氏は述べた：重要なのは、サウジアラビア人がインフラ部門でイエメン人から激しい打撃を受けた一方で、イエメン人は多くを失っていないということである。この状況はサウジアラビアへの投資を求めるあらゆる人を思いとどまらせる。