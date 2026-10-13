ニクザード、地域諸国への警告；アメリカとの同行は安全をもたらさない

イスラム諮問評議会副議長アリー・ニクザードは、インタビューにおいて、地域諸国は外国人による地域への介入に対抗すべきだと強調し、次のように述べた：われわれは間違いなく地域諸国の繁栄、安寧、進歩を求めている。

同氏は付け加えた：戦争前にも地域諸国に対して、これらの国の陸、空、海が強いイランへの攻撃に使用されるならば、壊滅的な報復を受けると通告されていた。

イスラム諮問評議会副議長は、一部の地域諸国がアメリカや他の外国人に施設と権限を提供していることを批判し、次のように強調した：これらの国が傲慢、アメリカ、その他の国々に提供した土地と権限は、彼らに尊厳をもたらさず、発展を生み出さず、彼らの威厳にもならなかった。

ニクザードは、地域諸国と近隣諸国にイラン・イスラム共和国との関係と協力を強化するよう呼びかけ、次のように述べた：これらの国々はイランに向かうべきである。なぜならイラン・イスラム共和国は彼らに善と利益を望んでいるからである。

同氏は続けた：地域諸国は、歴史においてイランの国民と自国の国民に対してこれ以上負債を負う前に、外国人との同行に対するアプローチを再考すべきである。イラン・イスラム共和国は自らの正当性と領土の完全性を強調し、同時に、近隣諸国が安全、繁栄、安寧の中で生活することを望んでいる。

イスラム諮問評議会副議長は、イランが決して戦争の開始者ではなかったと強調し、次のように述べた：われわれは決して戦争を始めたことはなく、いかなる国にも攻撃したことはない。しかし、地域諸国が選択肢がないと言いながら、自国の土地をアメリカの基地に提供していることを受け入れない。

ニクザードは、敵によるミーナーブ学校への攻撃に言及し、次のように述べた：これらの国に駐留する基地から、まったく恥知らずにも飛び立ち、生徒以外誰もいなかったミーナーブ学校を、一度ではなく二度にわたって標的にすることを受け入れない。われわれはこれを受け入れず、そのような出来事はイランの歴史に残り、どの国がイランの敵に同行したかを忘れない。