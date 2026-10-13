サファヴィ少将：ホルムズ海峡の管理はイラン軍の戦略的義務である

ABNA通信の報道によると、最高指導者の補佐兼上級顧問であるサファヴィ少将は、「ホルムズ海峡の防衛戦略に影響を与える地理的要件」と題する科学・専門会議において、イラン・イスラム共和国のアプローチを説明し、次のように述べた：ホルムズ海峡はわが国の領海の不可分の一部である。この地域に対するわが国の主権と管理は、政治的主張ではなく、疑いようのない法的および地理的権利である。

サファヴィ少将は付け加えた：イランは緊張を生み出すことを求めていない。しかし、自らの主権的権利を行使するにおいても強大である。この水路が、イランの国家安全保障を直接標的とする軍事装備の通過の場となる場合、通行の管理と制限は権利であるだけでなく、わが軍の戦略的義務である。

ホルムズ海峡；代替不可能な世界的動脈

同氏は、パイプラインや代替ルートの建設に伴うホルムズ海峡の重要性の衰退という仮説を否定し、次のように述べた：ホルムズ海峡は世界のエネルギーネットワークにおいて戦略的ボトルネックであり、並行ルートの創設に向けたあらゆる努力にもかかわらず、世界のこの通過点への依存は構造的依存である。

最高指導者の上級顧問は続けた：今日の変動の激しい世界市場において、この海峡の重要性は以前よりもさらに大きい。なぜなら、世界の石油とエネルギーの流れの20パーセント以上が依然としてこのボトルネックを中心に回っているからである。

サファヴィ少将は「海峡の封鎖」と「海峡の管理」を区別し、次のように想起させた：われわれの主要戦略は、わが国と愛する国民に対するアメリカの海上封鎖に対する、ホルムズ海峡の賢明な管理である。